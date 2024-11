.com - Renato Zero conclude Autoritratto tour e annuncia un album di cover internazionali: «Ho riscritto i testi ex novo per cucirmeli addosso»

ha concluso ieri dopo 38 date illive died hato la futura pubblicazione di undidi celebri brani, di cui i primi due presentati in anteprima nei concerti romaniTrionfo live per, che ha concluso ieri nella sua Roma– I concerti evento, la grande traversata in 38 appuntamenti per tutta l’Italia che ha tenuto banco a colpi di sold out da marzo a novembre, e durante la qualeha raccolto nel suo abbraccio in musica oltre 250.000 spettatori complessivi.Nelle ultime due serate, dal palco del Palazzo dello Sport di Roma,ha riservato una sorpresa speciale al suo fedelissimo pubblico: infaticabile, ha dato un primo assaggio del suo prossimo progetto proponendo in scaletta due nuovi brani, sentito omaggio ai suoi grandi miti della musica mondiale.