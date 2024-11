Re degli hippies e referente di Osho | Andrea Valcarenghi ottiene il vitalizio

Leggi l'articolo completo su Open.online

È stato il primo obiettore di coscienza politico contro il servizio militare. Nel 1970 ha fondato la rivista di controcultura Re Nudo che presto si è imposta nel panorama giovanile rilanciando la sua figura come “re”. Per questo e per altri meritiMinoha ottenuto uncosì come stabilito dal Consiglio dei ministri che si è riunito oggi, 12 novembre. Il nome dirientra nella lista pubblicata all’interno di un comunicato del Cdm, oltre a lui ci sono: il disegnatore Giovanni Maramotti; lo scrittore e sceneggiatore Gianfranco Calligarich e il soprano Maria Bianca Anna Dragoni. Il Cdm ha riconosciuto a queste figure un sostegno economico come previsto dalla Legge 8 agosto 1985, n. 440, detta Bacchelli dal nome dello scrittore Riccardo Bacchelli.