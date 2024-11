Gaeta.it - Pescara ospita incontri internazionali per il progetto Digimuse Enter, mira a innovare i musei

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Asi svolge oggi il secondo giorno dicon i partner europei presso il Museo delle Genti d’Abruzzo. Questo evento, organizzato dalla Fondazione Genti d’Abruzzo, fa parte del, che ha l’obiettivo di ampliare e rafforzare i risultati raggiunti dal precedente programma Erasmus+, concluso a fine 2023. La manifestazione si tiene nella sala Favetta del museo e offre una piattaforma per il confronto e la collaborazione tra le organizzazioni coinvolte nella valorizzazione del patrimonio culturale.I partner delIlvede la partecipazione di una serie di partner significativi provenienti da diverse nazioni europee. Tra le realtà presenti, Epic, la piattaforma europea per la coesione internazionale, attiva dal 2020 e con sede in Italia.