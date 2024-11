Tg24.sky.it - Omicidio Foligno, cosa sappiamo sulle indagini e sul minorenne indagato

Leggi l'articolo completo su Tg24.sky.it

Salvatore Postiglione aveva 57 anni. È morto il 7 novembre dopo essere stato trovato in fin di vita nel parcheggio della zona industriale dia causa delle numerose ferite di arma da taglio sul corpo. L'uomo era stato soccorso non lontano da un'auto trovata accesa e con lo sportello del passeggero aperto dopo la segnalazione di una donna che lavora nella zona. Tre giorni dopo un 17enne, ritenuto responsabile del delitto dell’operaio, è stato fermato dalla polizia di Perugia. Il, residente nella stessa cittadina umbra e al quale viene contestata anche la premeditazione, aveva lavorato per un breve periodo nella stessa ditta edile della vittima, fino allo scorso ottobre, ma sul movente sono ancora in corso accertamenti.