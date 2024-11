Gaeta.it - Nuovi spazi espositivi al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia: scoperta e valorizzazione del patrimonio

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ildiha recentemente ampliato le sue offerte per i visitatori grazie all’apertura deidepositi,normalmente riservati a professionisti del settore. Questa novità offre l’opportunità di ammirare oltre 5 mila reperti, tra cui iscrizioni, altari votivi, sculture e mosaici, frequentemente utilizzati per studi e ricerche. Questa evoluzione si inserisce in un più ampio progetto die rilancio del, nato nel 1882 durante l’Impero Austro-Ungarico, finalizzato a diffondere la conoscenza dell’importanza storica e culturale di, un tempo tra le città più vitali del Mediterraneo.L’importanza dei reperti nel contesto storicoI reperti esposti includono manufatti in vetro, metallo e ceramica, provenienti da contesti di grande rilevanza storica.