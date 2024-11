Mutui tassi scendono al 382% a settembre

Lapresse.it - Mutui, tassi scendono al 3,82% a settembre

Leggi su Lapresse.it

in calo. È ciò che emerge dalla pubblicazione ‘Banche e moneta: serie nazionali‘ diffusa oggi dalla Banca d’Italia. Adi interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l’acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Tasso annuale effettivo globale, Taeg) si sono collocati al 3,82%; erano al 4,10% in agosto. La quota di questi prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno è stata del 7% (15% nel mese precedente).