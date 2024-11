Ilgiorno.it - Medicine, un assistito su 5 è minore: una settimana per donare in farmacia

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Oltre un milione e 295mila minori, in Italia, sono in povertà assoluta. Condizione che condanna bambini e bambine alla marginalità sanitaria. Nei diversi Paesi, infatti, si osservano differenze di mortalità, morbosità e disabilità tra i diversi gruppi sociali: le persone più abbienti e con un più alto livello di educazione stanno meglio, si ammalano di meno e vivono più a lungo. Accade anche qui in Europa, nonostante il tasso di mortalità infantile nel 2022 sia stato pari al 4 per mille, contro l’America Latina dove si raggiunge il 16 per mille e l’Africa subsahariana, dove si sale vertiginosamente al 71 per mille. Nel 2023, in Italia, i poveri assisti dalla Rete Banco farmaceutico hanno invece raggiunto quota 427.177, con un aumento del 10,6% rispetto al 2022. La percentuale di assistiti compresi nella fascia di età minorile ha rappresentato circa il 21%.