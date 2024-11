Sport.quotidiano.net - Lo Spezia delle meraviglie. "Possiamo tornare in A. I Platek devono restare»

"Questo è lo, una squadra eccezionale che fa sognare un intero popolo, vietato rompere il giocattolo". Tifosi aquilotti ebbri di felicità per l’ennesima impresa dei bianchi, capaci di battere la Juve Stabia al ‘Menti’ per 3-0: "D’Angelo ha coniato una squadra perfetta". E’ al settimo cielo Antonio Vaccaro: "Grande vittoriaAquile in un campo ostico come quello della Juve Stabia. Bianchi quasi sempre padroni del campo, fatta eccezione per i primi dieci minuti del secondo tempo. Gli Aquilotti non finiscono di stupire, anche il match contro i campani ha messo in evidenza la forza di un gruppo eccezionale dove tutti sono utili, ma nessuno indispensabile. Tredici giornate senza sconfitte è un risultato straordinario e inatteso, tutto il popolo bianco merita una squadra così favolosa dopo le traversie patite negli ultimi due anni.