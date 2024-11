Libri, esce "Renzo Arbore Bontà Vostra" di Gianni Garrucciu

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Roma, 12 nov. (askanews) – Raipresenta “” di, edizione aggiornata e ampliata di “, vita, opere e (soprattutto) miracoli”, che ricostruisce le varie figure del “nazionale” e raccoglie gli interventi di personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell’arte, che danno una lettura a tutto tondo del personaggio: da Pippo Baudo a Roberto Benigni, dae Barbara Boncompagni a Carlo Conti, Fiorello, Nino Frassica, Marisa Laurito, Mariangela Melato, Gigi Proietti, Gege Telesforo, Paolo Villaggio e tanti altri ancora. Il libro propone anche una rilettura critica dell’uomo e dell’artista, di un personaggio trasversale che ha saputo unire generazioni e pubblici diversi nel nome della cultura popolare, contribuendo alla trasformazione del prodotto e del linguaggio, in radio come in televisione, nella musica come nel cinema.