Le solite accuse senza fondamento dell'amministrazione Dem sulle presunte interferenze russe nelle elezioni

Leggere oggi gli avvertimenti che le agenzie di intelligence statunitensi avevano lanciato in prossimità dellepresidenziali fa un po’ sorridere. Gli americani hanno ripetuto la solita cantilena delle, cinesi e iraniane, ammettendo al tempo stesso di non avere prove. E la realtà dei fatti ha smentito tutti i loro allarmismi.Il documento dell’intelligence USAIl documento che ha scatenato i titoli allarmistici si presentava in maniera alquanto banale: sembra una relazione di routine da consegnare ai capi su a Washington. Il titolo è 15 Days Until Election 2024 – Election Security Update as of Late October 2024. Appunto, una semplice descrizione della situazione a due settimane dal voto. Lo ha stilato l’Office of the Director of National Intelligence (ODNI), ente di supporto del Direttore dell’intelligence nazionale, funzionario di livello ministeriale del governo americano.