L'Aquila, dimenticano di pagare 9 euro alla mensa dell'asilo: bimbo di 4 anni lasciato senza pranzo

dilaUn bambino di 4è statomentre i suoi compagnettimangiavano: il tutto perché il papà del bambino si era dimenticato dipoco meno di 9di buoni pasto.È quanto accaduto in una scuola dell’infanzia gestita dal comune di Sulmona, in provincia de. Il caso è stato denunciato dallo stesso papà del piccolo.Secondo quanto riporta il sito Il Germe, constatato il ritardo nel pagamento della quota, al momento di servire il pasto, gli operatori dellacomunale hanno pensato bene di non servire ilal, lasciandolo, così,cibo.Ilè scoppiato in lacrime con gli insegnanti che hanno avvisato il papà. Una volta arrivato sul posto, l’uomo ha scoperto che il figlio era statoa digiuno per i motivi sopra elencati.