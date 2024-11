Quifinanza.it - Harmont&Blaine, il bassotto continua a incantare

Leggi l'articolo completo su Quifinanza.it

Era il lontano 1986 quando a Napoli Domenico Menniti insieme ai soci Enzo Menniti, Paolo e Massimo Montefusco fondano la loro azienda, questa inizialmente produrrà guanti in pelle, ma il mercato sempre in forte evoluzione porterà la società ad ampliare la tipologia di produzione sino ad arrivare al 1995 dove l’azienda registrerà il marchio di Harmont&Blaine e presenterà al mercato la sua prima collezione total look, dove il brand dimostrerà immediatamente il proprio stile identificativo “sportswear e casual di alta gamma”, in pochi anni le sue collezioni di capi d’abbigliamento, maglieria e accessori prodotti rigorosamente in Campania conquisteranno il mercato nazionale ed internazionale.Questo marchio rappresenta da sempre un perfetto equilibrio tra tradizione e modernità, portando nel mondo della moda un approccio distintivo e coinvolgente, la filosofia del brand si basa su un’idea di “eleganza informale” accessibile, raffinata e pratica, il suo iconicosimbolo riconosciuto in tutto il mondo non vuole essere solo un elemento grafico, ma rappresenta uno stile di vita dettato dalla gioia di vivere e un legame profondo con la natura.