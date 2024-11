Anticipazionitv.it - Giulia Cecchettin: il movimento «Bruciamo tutto» a La Sapienza

Durante la mattinata del 12 Novembre 2024 ilfemminista «» ha messo in atto una protesta simbolica davanti all’Università Ladi Roma, nell’anniversario del femminicidio di. Le attiviste hanno portato una panchina rossa, dipinta di nero e contornata da bambole, per evidenziare l’urgente necessità di agire contro la violenza sulle donne. Un’attivista ha spiegato l’azione con parole forti e toccanti, sottolineando la stanchezza di sentirsi ridotte a “meri corpi pronti per essere ammazzati”. L’iniziativa ha catturato l’attenzione della comunità universitaria e ha sollevato riflessioni sulla necessità di un cambiamento radicale. Ecco come si è svolta la protesta e il significato dietro i simboli utilizzati.Il significato della panchina rossa e delle bamboleLa panchina rossa è diventata simbolo universale della lotta contro la violenza sulle donne, e la scelta di portarla all’Università Laè stata fortemente simbolica.