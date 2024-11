.com - Gaffe per Mattel: bambole del musical “Wicked” indirizzano a sito per adulti

In un clamoroso scivolone che sta facendo il giro del web, il colosso dei giocattolisi trova al centro di una bufera mediatica per un errore di stampa quanto mai inopportuno. La casa produttrice di Barbie, proprio mentre cavalca ancora l’onda del successo del film con Margot Robbie, è stata costretta a scusarsi pubblicamente per aver involontariamente stampato l’indirizzo di unpornografico sulla confezione delleispirate al”.The officialdolls link to a porn site on the box pic.twitter.com/iW4mNVAlPE— just2good (Sarah Genao) (@just2goodYT) November 9, 2024Dalla Terra di Oz alle terre proibite del webL’incidente ha dell’incredibile: invece di rimandare alufficiale del filmMovie.com, il packaging delle– destinate a bambini dai quattro anni in su – conduceva direttamente alla homepage di uno studio di produzioni per