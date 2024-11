Anteprima24.it - FOTO/ Coppa del Mondo Paralimpica, straordinario bronzo per Salvatore De Falco dell’Accademia di Scherma “Maestro Antonio Furno”

Tempo di lettura: 2 minutiLa nuova stagione diOlimpica Beneventana di”, si apre con grandi risultati. Nella tappa dideldi Pisa, svoltasi lo scorso fine settimana, ha debuttato con la maglia della nazionale italiana lo spadistaDeche ha conquistato la medaglia dinella prova di spada a squadre (formazioni miste) con Emanuele Lambertini, Alessia Biagini e Julia Markowska. Per l’Italia è stata fatale la semifinale con l’Ucraina che si è imposta con il punteggio di 20-17 nella gara poi vinta da Hong Kong.Un debutto con i fiocchi perDeche, dopo ottime prestazioni, è decisamente pronto per dire la sua anche in campo internazionale con la maglia della nazionale