Eccellenza, il ds Secchieroli: "A San Piero in Bagno non sfruttate occasioni per portarla a casa». Sant'Agostino in altalena: "Manca concretezza»

Risultato ined emozionante fino al 50’ della ripresa al Campodoni di Sanin. Nelle ripartenze la Sampierana fa vedere che il gol potrebbe arrivare da un momento all’altro e infatti alla mezz’ora ci pensa Braccini, che salta alcuni avversari come birilli, lancia Pippi che si trova solo davanti al portiere, tira ma l’ottimo Costantino respinge il tiro, nella ribattuta Chiarini calcia a botta sicura ma sempre Costantino devia in angolo. Dall’azione successiva scaturisce il vantaggio: Braccini calcia al centro e Chiarini anticipa tutti e di testa realizza. C’è tempo ancora per una grande parata di Foiera su un tiro a botta sicura di Vanzini (foto). Si va all’intervallo. Nella ripresa parte fortissimo ilche prende campo raggiunge il pareggio con un gran tiro di Cazzadore respinto da Foiera, sulla ribattuta Vanzini mette in rete.