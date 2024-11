Gaeta.it - Disservizi al Grassi di Ostia: blocco delle prenotazioni per gli esami del sangue

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Martedì 12 novembre, un gruppo di circa cinquanta utenti ha vissuto un momento di frustrazione presso il Presidio Ospedalierodi. Molti di loro si trovavano in fila per prenotaredel, ma sono stati costretti a lasciare la struttura a causa di un malfunzionamento del sistema informatico che gestisce le. Questo disguido ha messo in luce problematiche più ampie legate al Centro Unico di Prenotazione della Regione Lazio.Il malfunzionamento del Centro unico di prenotazioneLa fase di accettazione alha subito un arresto a causa di uno del Centro Unico di Prenotazione Regionale, conosciuto come ReCup. Gli utenti presenti hanno appreso che ildel servizio non era imputabile a problemi informatici locali, ma piuttosto alla totale assenza di operatività del sistema regionale.