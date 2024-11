Ilfattoquotidiano.it - COP29, la scienziata Pirani: “Sulle responsabilità climatiche rischiamo di tornare indietro: la scienza avanza, la politica arretra”

“Il divario tra l’azione in corso e quella necessaria ad affrontare il cambiamento climatico implemendo l’Accordo di Parigi è chiaro dal primo Global Stocktake concluso l’anno scorso alla COP28. I Paesi ‘in via di sviluppo’ chiedono fondi e maggioriai Paesi ‘sviluppati’, i quali già fanno fatica a far accettare alla propria opinione pubblica la transizione”. Sintetizza così i punti chiave dellache si è appena aperta a Baku Anna, senior scientist presso CMCC (Centro euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici), membra della delegazione italiana alla Convention sul clima e direttrice di un programma strategico sugli impatti socioeconomici del cambiamento climatico. Laanzitutto prova a rassicurare rispetto a una possibile ricaduta dell’elezione di Trump: “I negoziatori tecnici statunitensi saranno gli stessi, sono un team molto preparato ed efficace.