Ilrestodelcarlino.it - Alla guida ubriachi. Ritirate quattro patenti. Altri 9 nei guai per droga

ad altrettanti conducenti sorpresi a condurre i loro veicoli in stato di ebbrezza alcolica, non in regola con il Codice della strada. E in nove sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti, venendo segnalatiPrefettura come assuntori di, rischiando anche la possibile sospensione di validità della patente e dei documenti validi per l’espatrio. È il bilancio di una serie di controlli stradali eseguiti nel fine settimana dai carabinieri sulle strade della città capoluogo e zone limitrofe. I militari dell’Arma, nei vari posti di blocco, hanno identificato 141 persone e controllato 123 tra automezzi e motocicli, aggiungendo anche alcune contravvenzioni per violazioni varie, in prevalenza delle norme di sicurezza. Un giovane di 22 anni di Bagnolo, un quarantenne residente a Reggio Emilia, un 64enne di Castellarano e un ventenne di Montecchio sono stati sorpresi al volante nonostante avessero un tasso alcolemico superiore al massimo consentito per poterre.