Albania La Russa | Confidiamo nella Corte Ue Stop alle invasioni di campo non aiutano l’Italia

“È un tema oggi molto controverso e credo che alla fine una parola decisiva debba arrivare”. Così Ignazio Laa margine delle celebrazioni dei 150 anni dell’avvocatura milanese in merito al nuovodei giudici al trattenimento dei migranti in. “C’è stato un ricorso allaeuropea – dice il presidente del Senato – e può darsi che sia quella la sede giusta per definire quello che secondo me è un problema che sarebbe stato meglio non fosse sorto. Ma visto che è sorto in qualche modo dobbiamo definirlo”.La: ledidevono cessare, nonAnche sullo scontro tra toghe politicizzate e governo, enfatizzato dalla stampa, Lainvita ad abbassare i toni. “Non ci deve essere, non ci vuole essere, non ci può essere. Io continuo a dire che di comune accordo maggioranza e opposizione, avvocati e magistratura, debbano immaginare di perimetrare le funzioni di politica magistratura e governo.