Anteprima24.it - Accusato di violenza su una 18enne: confermata in Appello l’assoluzione per un 22enne di Tocco Caudio

Tempo di lettura: 2 minutiSi chiude con un’assoluzione definitiva il processo contro A.C., giovane di 22 anni didisessuale nei confronti di unadi Montesarchio, affetta da un lieve ritardo mentale. La Corte d’ha infatti confermato la sentenza emessa dal giudice per l’udienza preliminare, Maria Di Carlo, che il 15 settembre 2022, al termine del rito abbreviato, aveva assolto il giovane per mancato raggiungimento della prova.La vicenda risale al 30 maggio 2021, quando la ragazza denunciò di essere stata costretta a subire rapporti sessuali in una zona isolata nei pressi del cimitero della frazione Luzzano di Moiano. Secondo la sua versione dei fatti, i due giovani – A.C. e un altro ragazzo di 19 anni di, la cui posizione era stata successivamente archiviata – l’avrebbero portata sul luogo in auto e avrebbero abusato di lei a turno.