Gaeta.it - Un romanzo avvincente svela il mistero del primo illustratore di Diabolik

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La figura di, notoriamente conosciuto come il “Re del Terrore”, riveste un ruolo centrale nel panorama dei fumetti italiani. Tuttavia, un’altra enigmatica figura merita di essere esplorata: l’che ha dato vita a quel personaggio iconico. Il libro “Non sono stato io” di Gianni Bono e Raffaele Mangano si propone di scoprire l’identità di quest’uomo, noto solo con il cognome Zarcone e il soprannome “Il Tedesco”. Attraverso una narrazione che intrecciae storia, iloffre una prospettiva unica su un’epoca affascinante e sui suoi protagonisti.Il viaggio alla scoperta di Zarcone“Non sono stato io” ci conduce in un viaggio intrigante attraverso la vita di Angelo Zarcone, il misteriosodi. La trama si sviluppa in ventitré capitoli che tracciano la ricerca di informazioni sull’artista che ha realizzato le prime tavole del celebre fumetto.