Terzotemponapoli.com - Tramezzani su Inter- Napoli: ”Gli azzurri hanno tenuto botta, hanno dimostrato una grande solidità”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, èvenuto Paolo, allenatore dell’Istria ed ex calciatore dell’:Secondoil pareggio nella partita di ieri,, é stato giusto?“Si, il pareggio é giusto per quello che si é visto. L’ha cercato di vincere in tutti i modi, ma ilhae hauna”.Concorda nel dire che era importantissimo non perdere prima della sosta anche per un aspetto mentale?“É vero, é un aspetto mentale. Hai due settimane in cui le squadre vengono dimezzate e tu ritrovi i giocatori a ridosso. É importante non uscire con le osse rotte prima della sosta. In questo era ancora più importante per Conte perché ha una sola competizione e quindi é più abituato a gestire la settimana tipo”.