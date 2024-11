Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-11-2024 ore 08:00

LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben trovate questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità ilindicato molto intenso con incolonnamenti su tutte le principali strade d’accesso centro città sul Raccordo Anulare abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna a partire dal bivio con laNapoli fino all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti dalla Flaminia all’uscita Trionfale Ottavia settore opposto sempre in esterni acuti dall’uscita a Prenestina Tor Bella Monaca Sì non lo svincolo Tiburtina ci sono incolonnamenti anche sul tratto Urbano dellaL’Aquila e sulla diramazioneSud rispettivamente da Settecamini alla tangenziale e da Torrenova al Raccordocongestionato sull’Aurelia da Malagrotta a Piazza Irnerio sulla Flaminia da Labaro a Tor di Quinto e sulla Salaria da Fidene a tangenziale est in tangenziale ci sono quelli dall’uscita per la stazione Tiburtina allo svincolo marioli Campi Sportivi in direzione quindi Stadio Olimpico poi fuori territorio sull’autosole da registrare un incidente che sta provocandonord all’uscita di Guidonia Montecelio in direzione di Napoli coinvolti un camion è un auto al momento in terza corsia nella quadrante sud ci sono cosa tratti sulla Pontina a Pomezia alla raccordo come anche sulla via Appia da Ciampino a Capannelle maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito