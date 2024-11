Corrieretoscano.it - Successo dal sapore di playoff per la Savino Del Bene Scandicci con Bergamo

Del– Volley1991 3-0 (25-22,25-18,25-21)DEL: Magnani (L2) n.e. Herbots 8, Castillo (L1), Ruddins n.e., Kotikova n.e., Ognjenovic 2, Bajema 4, Graziani n.e., Nwakalor 9, Carol 10, Baijens n.e., Antropova 17, Mingardi 7, Gennari. All.: Gaspari M.VOLLEY1991: Piani 12, Adriano 3, Carraro 1, Bolzonetti 3, Strubbe 8, Mistretta, Armini (L1), Farina n.e., Evans, Manfredini 8, Mlejnkova 4, Alcantara n.e., Spampatti (L2) n.e., Crevenna n.e., Montalvo 11. All. Parisi C.ARBITRI: Saltalippi – Ciacciodaldiper laDel. La formazione di Gaspari fa suo lo scontro diretto per il quarto posto e vince in tre set contro il Volley1991 davanti ai 2553 di Palazzo Wanny .Come previsto, il match si è rivelato pieno di insidie per la squadra di coach Gaspari, che ha dovuto inseguire a lungo le orobiche nel primo set prima di riuscire chiuderlo per 25-22 con una positiva Mingardi entrata a metà parziale.