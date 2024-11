Rompipallone.it - Spunta il follow del bomber: la Juve si fionda

Ilcercato dallantus ha messo il ‘’ sui social: l’indizio fa capire chiaramente la sua scelta. Lantus di Thiago Motta ha infilato due successi consecutivi in campionato e si è riportata due sole lunghezze dal Napoli capolista. I bianconeri sono ancora al sesto posto ma hanno ridotto moltissimo le distanze con le prime della classe: Thiago Motta sta riuscendo a trovare un nuovo equilibrio dopo un’inevitabile fase di sbandamento successiva al grave infortunio capitato a Gleison Bremer. Tuttavia l’allenatore bianconero si aspetta anche qualche regalo dal mercato di gennaio: non è un segreto che laabbia bisogno di un difensore in più – lo ha detto anche Giuntoli prima della gara di Udine – per sopperire all’assenza del brasiliano, che resterà fuori fino a fine stagione.