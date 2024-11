Roma sferra un pugno in pieno viso ad un turista | nei guai un 16enne ubriaco

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

,11 novembre- Sono circa 600 gli illeciti contestati per comportamenti scorretti alla guida , dei quali oltre 200 per superamento dei limiti di velocità. In nove casi è scattato il ritiro della patente per guida in stato di ebrezza. Questo il bilancio del sabato notte di controlli sulla sicurezza stradale eseguiti dalla Polizia Locale diCapitale.Una cinquantina invece le violazioni contestate per varie irregolarità amministrative riscontrate presso locali pubblici e attività commerciali tra cui: trattazione irregolare di rifiuti, musica alta, schiamazzi, carenze igienico sanitarie , con relative segnalazioni alla Asl, come nel caso di due attività di ristorazione in zona Termini , alle quali sono stati elevati verbali per un totale di 15mila euro. Diversi i minimarket sanzionati, in quanto trovati aperti oltre l’orario consentito, soprattutto nel VII Municipio.