Gaeta.it - Roma Capitale lancia il servizio di SMS georeferenziati per notifiche ai cittadini

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterha avviato una nuova iniziativa per migliorare la comunicazione con i proprindo undi SMS. Questo strumento offre la possibilità di ricevere informazioni contestuali sulla città, assistendo più di 360.000 residenti durante una fase di test. La campagna è stata ideata per garantire aggiornamenti tempestivi su eventi critici, modifiche alla viabilità e interventi urgenti, ottimizzando la fruizione delle informazioni.Come funziona ildi SMSIlè progettato per inviaredirette e localizzate aiin base al loro codice di avviamento postale . Ciò significa che le informazioni inviate saranno altamente rilevanti e specifiche per l’area in cui il residente vive.