Formiche.net - Perché serve una riserva specializzata per le nuove tecnologie militari

Nella sua audizione sul Documento Programmatico Pluriennale 2024-2026 della Difesa, il ministro Guido Crosetto ha parlato della necessità di costituire una “”, che sia in grado di garantire alle Forze Armate uno sviluppo capacitivo ed operativo nel campo delle.Si tratta di una questione complessa, cui le Forze Armate italiane devono far fronte anche per rispondere alle esigenze dottrinarie ed operative determinate dalle guerre in Ucraina e Medio Oriente. Da questi conflitti è emersa quella che può essere definita, se non una “revolution in military affairs” in piena regola, quantomeno una serie di linee guida. Qualche tempo fa su Foreign Affairs, Stephen Biddle aveva identificato come “novecentesca” (in alcuni tratti anche ottocentesca si potrebbe aggiungere) la natura della guerra in Ucraina; dove, però, si utilizzanodel XXI secolo per combattere.