Tvpertutti.it - Ore 14 in prima serata grazie boom ascolti: Milo Infante svela trattative

è il volto della crescita costante di Ore 14, il programma di cronaca e attualità in onda su Rai2 dal lunedì al venerdì. Un successo che fino a qualche anno fa sembrava impensabile, considerando che il programma aveva debuttato con uno share del 2%, e che oggi è diventato uno degli appuntamenti più seguiti della rete. Con una media di 908.853 telespettatori e un 8,18% di share, Ore 14 è ormai un punto di riferimento per chi segue le notizie dell'ultima ora. Ora si parla di un possibile raddoppio, una mossa che potrebbe portare il programma in prime time e raggiungere nuovi picchi di ascolto.Uno degli elementi che ha reso Ore 14 così popolare è la sua capacità di intercettare le notizieche diventino di dominio pubblico, anticipando anche testate giornalistiche ben più consolidate.