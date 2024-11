Bollicinevip.com - “New Generations” il programma creato da Marcello Favola

“New” ildaIl talento della Gen Z al centro della TV con Newè ilre di “New“ ilche apre le porte della TV ai talenti emergenti della Generazione Z, a cui offre loro un’opportunità concreta per farsi strada nel mondo dello spettacolo, offrendo una valenza psico-sociale per i giovani. La “nuova generazione” è spesso considerata una covata di brutti “anatroccoli”, in quanto, la società dovrebbe proteggerli, ma non sempre è all’altezza, perché è una società crudele, che cerca di uniformare i giovani a standard elevatissimi, che li sminuisce, se non rispettano alcuni canoni, come un determinato lavoro, i vestiti firmati e un corpo conforme a certe misure. L’obiettivo dire di “New“ è proprio quello di aiutare gli anatroccoli a trasformarsi in cigni.