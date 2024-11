Isaechia.it - MTV Ema 2024, emozionante tributo a Liam Payne, Taylor Swift fa incetta di premi, Annalisa vince il Best Italian Act

Leggi l'articolo completo su Isaechia.it

Ieri sera, dalla Co-op di Manchester sono andati in onda gli MTV Ema – Europe Music Awards, uno degli show più importanti del panorama musicale.La serata, che haato alcuni degli artisti più in voga del momento, è stata anche l’occasione per celebrare e ricordare, ex componente degli One Direction, di recente tragicamente scomparso (clicca QUI per leggere gli ultimi sviluppi delle indagini). A rendere omaggio all’artista è stata una sua cara collega e amica, Rita Ora, che ha così ricordato il cantante:Voglio prendere un momento per fare un omaggio a una persona che era molto cara a tutti noi. Lo abbiamo perso di recente. Lui era una parte del mondo di MTV e del mio e credo valga lo stesso per molti di voi a casa e anche qui.era una delle persone più carine che io abbia mai conosciuto.