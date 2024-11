Quotidiano.net - La maxi multa per Meta in Corea del Sud

Roma, 11 novembre 2024 – L’attenzione sui dati personali è sempre più al centro di controlli governativi, dopo che una serie di indagini internazionali hanno appurato l’enorme business legato ad essi, soprattutto per il valore che hanno in tema di pubblicità personalizzate. L’ultima, grossaè stata comminata a, ad opera dell’autorità di controllo per la protezione dei dati personali delladel Sud.sanzionata per 14 milioni di euro 21,62 miliardi di won (oltre 14 milioni di euro). A tanto ammonta lacomminata ai danni di, “per aver raccolto e divulgato illegalmente informazioni sensibili su quasi un milione di utenti”. La società madre di Facebook e Instagram, avrebbe dunque violato le leggi che regolano l’uso delle informazioni degli utenti, in tema di opinioni politiche, religione e preferenze sessuali, senza chiedere il consenso.