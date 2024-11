Ilnapolista.it - La lectio difensiva di Conte

Una squadra tostaIl Napoli esce da San Siro ed entra nella sosta di novembre con tante certezze in più. Una su tutte, al di là del primo posto in classifica: quella azzurra è una squadra tosta, tostissima, difficilissima da battere sia tatticamente che emotivamente. In questo momento, guardando alla Serie A, solo l’Atalanta ha una forza e una condizione sensibilmente superiori a quelle della squadra di.Si è visto una settimana fa allo stadio Maradona, ma si è visto soprattutto ieri sera nella gara contro l’Inter: i nerazzurri, al di là del rigore di Calhanoglu, hanno messo insieme pochissime occasioni davvero pulite, davvero nitide. Si possono considerare tali il tiro di Dimarco che ha colpito il palo esterno, arrivato però sugli sviluppi di un angolo, e le conclusioni ancora di Dimarco e Acerbi dall’interno dell’area di rigore.