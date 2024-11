Sport.quotidiano.net - La cronaca

Primo tempo 8’ Miranda confeziona un bel sinistro al volo da venti metri: Svilar blocca. 16’ Pisilli ruba palla sulla trequarti e conclude con un sinistro facilmente controllato da Skorupski. 20’ Orsolini si beve Angelino con una giocata magistrale e dopo quaranta metri di campo conclude con un diagonale di destro su cui Ndoye in scivolata arriva in lieve ritardo (e andando a sbattere sul palo s’infortuna ed esce). 25’ 0-1 GOL CASTRO sul corner di Orsolini l’area giallorossa diventa un flipper e l’argentino è lesto a segnare di rapina a un metro dalla linea di porta. 30’ Koné scappa a Odgaard e mette in mezzo un pallone che Soulé col sinistro manda a schiantarsi sulla traversa. 33’ Angelino per Mancini che di testa impegna Skorupski in una parata agevole. Secondo tempo 2’ Cristante colpisce di testa su azione da corner, ma non centra la porta.