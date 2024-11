Calciomercato.it - Ko e nuovo esonero UFFICIALE: salta un’altra panchina in Italia

Momento nero in campionato ed arriva unla: è arrivato il comunicato del club È costata carissima a Giovanni Martusciello l’ultima sconfitta rimediata in casa in campionato contro il Bari. Ko per 0-2 sotto le reti di Lasagna e Novakovich, che hanno di fatto condannato l’ex allenatore dell’Empoli a salutare Salerno con largo anticipo.Ko ein(LaPresse) – Calciomercato.itLa sconfitta dell’Arechi contro i pugliesi allunga la striscia di gare senza vittoria con un ruolino di ben tre ko nelle ultime cinque uscite complessive. Numeri disastrosi quelli della stagione della Salernitana che ha ottenuto finora appena 13 punti in altrettante giornate con un quart’ultimo posto in classifica che ha fatto inevitabilmente scattare un forte campanello d’allarme.