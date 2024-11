Zonawrestling.net - Jonathan Coachman: “Bianca Belair e Jade Cargill non vanno troppo d’accordo”

Leggi l'articolo completo su Zonawrestling.net

sono ormai in coppia consolidata nei tv show WWE con un due regni da campionesse di coppia nel palmares, di cui uno attualmente in corso. Tuttavia, le due non andrebbe poi cosìnella vita reale, al di fuori programmi tv, almeno questo è quello che sostiene. Ecco i dettagli.“Non”Durante il proprio “The Coach & Bro Show”,ha affermato che i rapporti off screen tranon sarebbero idilliaci: “Ho saputo da fonti che ritengo affidabili chenon. Entrambe hanno il look da star, non si può voler di più. Peròè già stata una main eventer. Le stanno chiedendo di portare in alto. È chiaro che non gradisca questa cosa”. Insomma secondo queste voci i rapporti tra le due non sarebbero ottimali, ma si tratta appunto di voci.