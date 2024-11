Gaeta.it - Ita Airways diventa il vettore ufficiale del Giubileo 2025: tutte le agevolazioni per i pellegrini

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Con un accordo stipulato tra il Dicastero per l’Evangelizzazione e Ita, la compagnia aerea italiana si prepara a svolgere un ruolo chiave durante il. Questa intesa prevede specifichee modalità per facilitare la partecipazione deial grande evento religioso che si svolgerà a Roma. Leriguardano in particolare l’acquisto di biglietti aerei scontati e offerte dedicate a gruppi, nonché la creazione di opportunità speciali per coloro che possiedono la Carta del Pellegrino.Dettagli dell’accordo tra Itae la ChiesaItaavrà la responsabilità di connettere i fedeli in arrivo per il, come evidenziato durante la firma dell’accordo, avvenuta con la presenza di Monsignor Rino Fisichella, Pro-prefetto del Dicastero, e Antonino Turicchi, presidente di Ita