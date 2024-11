Gaeta.it - Inaugurata la Fabbrica Italiana dell’Innovazione a Napoli: un nuovo hub per startup e creatività

Laè stata recentemente, un progetto ambizioso di dodici imprenditori locali che punta a dare unslancio all'economia della città. Questopolo tecnologico, situato in via Ponte dei Granili, si propone di diventare un centro di riferimento per la Blue e Green Economy e le industrie culturali e creative, aree considerate cruciali per lo sviluppo locale. Fabrizio Monticelli, presidente della, ha sottolineato l'importanza di creare opportunità per i giovani di rimanere e lavorare a, offrendo uno spazio dove possono coltivare idee innovative e sostenere l'occupazione.La mission dellaLasi presenta non solo come un incubatore di, ma come un luogo dove si possa valorizzare il patrimonio locale, creando opportunità per le nuove generazioni.