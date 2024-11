Quifinanza.it - Il costo della vita da single è doppio rispetto alle famiglie, stangata su cibo e alloggio

Vivere da soli costa: secondo l’analisiColdiretti su dati Istat e diffusa in occasione del’s Day dell’11 novembre, chi vive da solo in Italia sostiene unpiù alto dell’80%a ciascun membro di una famiglia di tre persone, in gran parte per quanto riguarda le spese relative ale all’abitazione.Sotto l’etichetta di “” non vanno considerati unicamente i giovani, ma anche gli adulti che vivono da soli e in particolare gli anziani spesso rimasti vedovi. La locuzione va considerata quindi come sinonimo di “famiglia unipersonale”.L’alimentazioneLe persone che vivono da sole spendono il 53% in più per alimenti e bevande a causa dell’acquisto di quantità non proporzionate, che generano sprechi, e di piatti pronti, particolarmente nelle fasce giovanili.