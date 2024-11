Quotidiano.net - I cervi in Abruzzo sono salvi (per ora): fermato l’abbattimento

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Sulmona, 11 novembre 2024 – Il Consiglio di Stato fermadiin. La Sezione Sesta del più alto tribunale amministrativo ha infatti ribaltato l’ordinanza del Tar e sospeso la delibera con cui la giunta regionale bandiva la caccia selettiva di 469considerati “in soprannumero”, per limitare i “danni all’agricoltura”. Il Tar dell’aveva invece rigettato il ricorso delle associazione animaliste. Sarà lo stesso Tar ora, come stabilito dal Consiglio di Stato, a doversi pronunciare di nuovo nel merito. Contro la delibera dell’amministrazione regionale era stata aperta anche una petizione che già all’inizio di novembre superava le 130mila firme. Notizia in aggiornamento