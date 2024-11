Inter-news.it - Highlights Serie A | Fiorentina-Verona 3-1: uragano Kean e vetta -1

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

, partita delle 15 della dodicesima giornata diA, è finita 3-1. Assoluto protagonista Moise, autore di una fantastica tripletta. Di seguito gol edella partita che si è giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.MICIDIALE – Al Franchi, lapunta ladella classifica. I viola in settimana hanno perso in Conference League contro l’APOEL per 2-1. Quindi Raffaele Palladino vuole immediatamente una vittoria. Ospite ildi Paolo Zanetti, che nell’ultimo turno ha vinto per 3-2 contro la Roma al Bentegodi. La partita parte col botto, tant’è che dopo quattro minuti il solitotrova il gol del vantaggio. Ilperò è messa bene in campo e al 18? trova con Serdar il gran gol del pareggio. Il primo tempo è equilibrato e finisce praticamente sul pareggio.