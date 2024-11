Lanazione.it - Foiano in festa per la letteratura: oltre 900 persone celebrano il successo del primo weekend del Book Festival 2024

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Arezzo, 11 novembre– Ilha esordito con unstraordinario: tre giornate ricche di incontri che hanno visto la partecipazione di circa 900. Le sale più prestigiose della città, come la Sala Furio del Furia, la Sala Gervasi e la Sala Carbonaia, hanno registrato il tutto esaurito, accogliendo un pubblico entusiasta e coinvolto. Tra gli ospiti di punta di questo avvio memorabile: il giornalista e podcaster Stefano Nazzi, l’iconico comico Aurelio “Cochi” Ponzoni, l’astrologo Simon and the Stars, la scrittrice Carmen Pellegrino, il giornalista Giovanni Floris a cui è andato anche il Premio, la satira pungente di Lercio, la drammaturga Chiara Lagani e l’autrice Maria Cerri. Grande attenzione anche per la giornata dedicata ai più piccoli, che ha concluso ilin un clima di gioia e partecipazione familiare.