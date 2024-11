Formiche.net - Cop29, Taiwan può contribuire a salvare il Clima. Scrive il ministro Peng

Il cambiamentotico ha avuto un impatto notevole sui Paesi di tutto il mondo. Come membro della comunità internazionale, anchedeve affrontare gravi sfide in questo ambito. Negli ultimi anni, abbiamo assistito alla siccità più grave del secolo, a piogge intense e a tifoni devastanti.Il presidente Lai Ching-te sta promuovendo cinque strategie chiave per una transizione a zero emissioni nette. Ciò comporta l’avvio di una seconda transizione energetica; l’accelerazione dello sviluppo di fonti di energia rinnovabili come geotermia, idrogeno, biomassa ed energia oceanica; l’avanzamento di una doppia trasformazione digitale e verde delle nostre industrie e la definizione di stili di vita a zero emissioni nette. Stiamo quindi spingendo verso una transizione equa che non lasci indietro nessuno.