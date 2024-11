Controlli dei Carabinieri sulla costa di Ostia | verifiche in corso su roulotte e camper

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

, 11 novembre 2024 – Inun’importante attività di controllo da parte deidella Compagnia di Roma-, volta a monitorare e verificare la presenza dilungo il lungomare Duilio e in piazzale Mediterraneo, due zone spesso al centro di segnalazioni da parte dei cittadini per problemi legati al decoro urbano e alla sicurezza.L’intervento, attualmente in fase di esecuzione, si inserisce in un quadro più ampio dilegalità e sul rispetto delle normative vigenti in queste aree. La presenza di, infatti, è da tempo oggetto di discussione tra residenti e istituzioni locali, soprattutto per quanto riguarda il rischio di assembramenti irregolari, problematiche igienico-sanitarie e occupazione abusiva degli spazi pubblici.Con questi, iintendono accertare la regolarità delle soste e la presenza di eventuali autorizzazioni.