Romadailynews.it - Cina: campioni lunari del Chang’e-6 esposti al 15mo Airshow China

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

Zhuhai, 11 nov – (Xinhua) – Idella missione cinese-6, raccolti dal lato piu’ lontano della luna, sono statioggi alla 15ma edizione dellaInternational Aviation and Aerospace Exhibition, secondo l’Amministrazione nazionale cinese per lo spazio (CNSA). Idi suolo lunare in mostra, del peso di circa 75 mg, rappresentano i primi del-6 destinati al pubblico. Sono stati raccolti dal cratere d’impatto piu’ grande, profondo e antico sul lato piu’ lontano della Luna, dove la crosta lunare e’ piu’ sottile. I visitatori dell’evento potranno vedere ida vicino. “Dovrebbero suscitare un notevole interesse da parte del pubblico”, ha dichiarato Zhang Tao, funzionario della CNSA. La mostra presenta anche la capsula di rientro-6, il paracadute che ha trasportato isulla Terra e il contenitore sigillato utilizzato per la raccolta del suolo lunare.