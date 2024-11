Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C il CUS Pisa Cosmocare perde la sfida salvezza a Bottegone

, 11 novembre 2024 – Ancora una sconfitta per ilCUSinC, nello spareggio per l’ultima posizione a, contro il Valentina's Camicette, che ha colto proprio con gli universitari il primo successo in campionato, raggiungendo così a quota due il CUS e Sansepolcro. Contro una squadra tutt’altro che imbattibile, gli uomini di Scocchera sono rimasti in partita fino a 10” dalla conclusione, ma hanno alla lunga pagato il vantaggio di 14 lunghezze concesso ai padroni di casa all’intervallo lungo, frutto di un pesante 13-3 nei 2 minuti prima del riposo. LA CRONACA – L’avvio è stato in equilibrio, con il primo quarto che si è concluso sul 17-17. Nel secondo il quintetto di Scocchera mantiene la parità e si porta anche in vantaggio con una tripla di Giannelli (24-26), ma i termali riescono a tenersi qualche punto avanti fino a 2’ dal riposo (34-30).