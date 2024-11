Gaeta.it - Avvio della vendita benefica dei panettoni artigianali dal carcere di Taranto

Facebook WhatsAppTwitter Ildiinaugura oggi unapeculiare e significativa di, prodotti dagli stessi detenuti grazie al progetto ‘Lievito‘. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio che cerca di unire l’artepasticceria con la riabilitazione sociale, coinvolgendo anche noti concorrenti del talent show “Bake Off Italia – Dolci in forno“. Le attività di oggi non solo contribuiscono a una causa nobile, ma offrono un’opportunità di crescita personale e professionale per i detenuti coinvolti.Il progetto ‘Lievito’: un’opportunità di riscattoIl progetto ‘Lievito‘ si propone di trasformare la vita all’interno delattraverso attività che stimolino la creatività e favoriscano il reinserimento sociale. In particolare, il laboratorio di pasticceria ha riaperto i battenti da oltre un anno, grazie a investimenti dell’amministrazione straordinaria dell’ex Ilva, finalizzati a un piano di rigenerazione sociale.