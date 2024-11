Ilfattoquotidiano.it - Atp Finals, Sinner al Fatto: “Dolore al fianco? Ero teso, ci può stare. Ma fisicamente mi sento bene e col nuovo team imparo cose diverse”

“Un grande esordio, non giocavo da 4 settimane. L’inizio del match è stato difficile, ma poi mi sono sentito davverosul campo”: Jannikmostra grande soddisfazione dopo la vittoria in due set contro Alex De Minaur nel primo match delle sue Atp2024. Conferma di aver patito un po’ di ruggine, ma rispondendo alla domanda de ilquotidiano.it rassicura anche sulle sue condizioni fisiche: “Abbiamo giàdei test e sto. Non non ci sono preoccupazioni”.Il riferimento è alaccusato aldestro sul finire del match, quandoin almeno due occasioni si è massaggiato con la mano quella zona del corpo: “Non ho giocato per 4 settimane, quindi ero un pochettino. Ci può, però non è niente di grave, anzi è tutto a posto“. Poi conferma: “mi“.