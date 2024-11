Sport.quotidiano.net - Unahotels Tortona 86-82, grande vittoria biancorossa

Reggio Emilia, 9 novembre 2024 – Reggio Emilia supera una coriacea Bertram grazie al trio Faye, Smith, Cheatham. Ai piemontesi non basta un indomito Vital. Una bellissimariscatta l’opaca prestazione di una settimana fa a Pistoia battendo al PalaBigi, al termine di un match condotto praticamente per tutti i 40’ una coriacea e solida. Che pur restando praticamente sempre dietro ai biancorossi di casa, ha avuto il merito di non mollare mai, ricucendo il margine punto su punto nell’ultimo quarto e passando addirittura a condurre, sia pure per un breve attimo. A quel punto però, si era nell’ultimo minuto, è salito in cattedra un monumentale Faye, che con tre rimbalzi conquistati di fila nel frangente e un pregevole 3/4 dalla linea del tiro libero, sinora il suo più visibile punto debole, a chiuso i giochi ricacciando indietro gli avversari.